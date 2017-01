Türkiye Gazetesi

30 yıl boyunca alkol kullandıktan sonra tedavi olan Ertun Uran, hiçbir eğitimini görmediği halde yaptığı ahşap tekne maketleriyle ustalara taş çıkartıyor. Bodrum’a bağlı Göltürkbükü Mahallesi’nde uzun yıllar otel ve eğlence mekanı işleten Ertun Uran aradan geçen zaman içinde alkol bağımlısı oldu. Tam 30 yıl boyunca alkol kullanan Uran, aldığı anlık bir karar ile alkolden kurtulmak için tedavi gördü. Gördüğü tedavinin yanı sıra çocukluktan beri hayali olan maket gemi yapmaya başlayan Uran, alkolü bırakıp minyatür gemi yapmaya başladı. Alkolü bıraktıktan sonra Beach ve eğlence mekanını işletmeyi de bırakan Ural alkolle alakalı tüm işlerden de uzaklaşarak yeni bir hayata başladı. Eşinin ve yakınlarının da desteği ile tedavisini de tamamlayan Uran tüm kötü alışkanlıklarından vaz geçti. Yaklaşık bir buçuk yıldır ahşap tekne maketleri yapan Uran yaptığı maketlerle ve yeni yaşantısıyla daha huzurlu olduğunu açıkladı. Tarihte yeri olan teknelerin çizimleri ve fotoğraflarından yola çıkarak bire bir maketini yapan Uran, alkol bağımlılığından kurtulmanın ve üretmenin keyfini çıkarıyor. Uran’ın en zor günlerinde yanında olan eşi ise desteğini hiç eksik etmiyor..



Maket teknelerin ahşap bölümlerini en ince ayrıntısına kadar kendi atölyesinde yapan Uran bir maketi tamamlamak için en az bir ay uğraşıyor. Bu uğraş sayesinde alkol bağımlılığından tamamen kurtulan Uran “Ben 49 yaşındayım ama benim 20-30 yılım bu eğlence sektöründe geçti. Sonradan bıraktım bir şekilde alkolü. Bir tedavi gördüm bıraktım. Tedavi sonrası doktorum bana bir şeyler yapmamı önerdi. Ben de hep hayalimde vardı böyle bir şeyler yapmak. Araştırdım ve bu işi yapmaya karar verdim. Şuanda da memnunum. Hayata yeniden bağlandım yani öteki türlü hiçbir şeyin anlamı önemi yoktu benim için. Şimdi hayatımın içinde bunlar var, tekneler var ve hayatım daha kaliteli bir hayat olmaya başladı”şeklinde konuştu.



El titremesi geçti



Alkol kullandığı dönem içerisinde ellerinin çok titrediğini söyleyen Uran, “Eskiden iki tane bir şeyi elimde tutamıyordum elim ayağım sallanıyordu. Şimdi çok ince milimlik şeyleri artık algılarımla çok rahat hareket ederek yapabiliyorum. Zaten en önemli konu yani beyne verdiği zarar o beyni önledikten sonra her şeyi yapabiliyorsunuz”dedi.



Alkolü bıraktıktan sonra hayatın tadına vardığını da açıklayan Uran, “Önceki hayatımda, her şey çok güzel görünüyordu. Sanki çok paralar kazanıyormuşuz çok iyi yaşıyormuşuz gibi görünüyordu ama hiçte baktığımda, şimdi hiçte öyle değil. Tamamen bir karmaşa içerisinde her şey yaşanıyor ve gidiyor. O hayatımın içinden alacağınız hiçbir şey yok. Tamamen bir rüya gibi gelmiş geçmiş bir hayat ama şimdi ben 49 yaşından sonra ilk defa yaşadığımı görüyorum. Bir şeyler yaptığımı görüyorum ve kendimle övünüyorum. Bu her inan için her insanın yapması gereken bir şey bence”ifadelerini kullandı.



Alkol kullanan gençlere mesaj veren Uran, “Alkol kullanan insanlar şöyle düşünsünler, kendilerini bir ağaç gibi görürlerse, madde bağımlılığı alkol sadece bir dalı ortaya çıkartıyor eğer öteki türlü olurlarsa bütün dallarını ortaya çıkartabilir insanoğlu. Yani tek bir şeyin üstüne kalmaktansa birçok hayatta birçok görülecek, gezilecek, yapılacak şeyler var. Alkol, tamamen insanın beynini bir yönde bırakıp geçiyor ama zihniniz açılırsa birçok ufuklara da açılır bu zihin. Yani maket tekne yapmazsınız da başka bir uğraş yaparsınız ama her şeyde bir şeyler üretmek ortaya koymak çok güzel tabi ki. İnşallah gençlerde bu şekilde bir şeyler yapabilirler yani tüketmek değil de üretmekte çok önemli birazda üretmeye bakmak lazım” dedi.



Hayatları değişti



Ural’ın eşi Gülbin Uran hayatlarının tamamen değiştiğini belirterek, “Eşim benim çocukluk arkadaşım. Aynı mahallede büyüdük, aynı okullarda okuduk, ortaokul, lise. İşte sonrasında bir alkol sıkıntımız vardı ciddi bir şekilde. Bir buçuk sene önce bunun tedavisini olma kararı aldı. Ondada çok büyük azim gösterdi. Tedavisini olduktan sonra doktorumuz bir iş yapmamasını, mevcutta yaptığı bir iş varsa birazcık askıya almasını istedi ama bu arada da bir şeyle uğraşması gerekiyordu. Ne olabilir, ne olabilir derken kendisi karar verdi, ben tekne yapacağım dedi, maket tekne yapacağım dedi. Öncelikle ben çok umutlu değildim ama yaptığı işleri gördükçe, ortaya çıktıkça çok heyecanlandım. Yaptığı şeyleri herkeste beğenmeye başlayınca ne diyeyim artık, biz çok mutluyuz. Herkese tavsiye ediyoruz. Bu yani insanlar kafalarındaki bazı kötü alışkanlıkları atmak istiyorlarsa illaki kendi işlerinin dışında bir şeylerle uğraşmaları gerektiğine inanıyorum”dedi