Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü arkasındaki Morfoloji Bölümüne ait ek bina inşaatının iskelesi, dün akşam saat 21.10 sırasında beton döküldüğü sırada çöktü. Çöken malzemelerin altında kalan 7 işçi ambulanslarla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi ve yakındaki hastanelere kaldırıldı. İşçilerden leğen kemiğinde kırık olan 29 yaşındaki İlyas Keskin’in, AÜ Hastanesi Ortopedi Servisinde tedavisine devam edildiği belirtildi. İnşaatta ise çalışmalara ara verildiği görüldü. Çöken alanın ise binanın ortasında beton döküm esnasında iskelenin çökmesi sonucu meydana geldiği bildirildi.