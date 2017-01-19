Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Akyazı İlçesi Hastane Mahallesi 6003’nolu sokakta üzerinde bulunan bir inşaata çıkan 18 yaşındaki M.A isimli genç kız henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı intihar etmek istedi. Çevredeki vatandaşlar inşaattan gelen sesleri duyunca olayı polis ekiplerine bildirdiler. Olayın intihar girişimi olduğu anlaşılınca olay yerine Sakarya Büyükşehir Belediyesi Akyazı İtfaiye grup amirliği ekipleri ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kısa sürede genç kızı ikna ederek, intihar girişiminden vazgeçirdi. İnşaattan indirilen genç kız sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.