Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Adana karayolu Çukurköprü Köyü mevkisinde Mehmet D. yönetimindeki 01 Y 6218 plakalı minibüs, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yol kenarında yaya olarak yürümekte olan Mustafa Kara'ya çarptı. Kara, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazadan sonra kaçan sürücü Mehmet D., Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim oldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.