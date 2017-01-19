Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre; Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine sahte para olayı ile ilgili bir ihbar geldi. İhbarı değerlendiren ekipler, sahte para olayına karışan şahısların Milas yönüne gittiğini öğrendi. Bunun üzerine Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Milas Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleriyle irtibata geçti. Milas KOM ekipleri, Milas-Bodrum karayolu üzerinde çalışma başlattı. O esnada karayolunu kullanan 5 şüpheli, polisin dur ihtarına uymayarak oradan hızlıca ayrıldı. Ekipler, şüphelilerin peşini bırakmadı ve yaşanan kısa süreli takip sonucu sahte para dolandırıcılarını gözaltına aldı. Ekiplerin araç içerisinde ve şüphelilerin üzerilerinde yaptığı aramalarda, 10 adet sahte 100 TL bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler; E.A, B.K, M.O.Ç, D.C.U ve D.B. "parada sahtecilik suçu" ile adliyeye sevk edildi.