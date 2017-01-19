Diyarbakır’da yaşanan terör saldırısı sonrasında ağır yaralanan polis memuru Furkan Demir Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesinde tedavi altına alınmış, ilk müdahalenin ardından ise yoğun bakıma kaldırılmıştı. 23 yaşındaki polis memuru Furkan Demir yoğun bakım ünitesinde ki yaşam mücadelesini kaybederek şehit düştü. Şehit polis memuru Furkan Demir’in Nevşehir’de yaşayan ailesi ise terör saldırısı sonrasında yaralanan oğullarının tedavi gördüğü Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesine gitmişti. Diyarbakır’da şehit düşen 23 yaşında ki polis memuru Furkan Demir’in geçtiğimiz yıl evlendiği öğrenildi.
Nevşehir’e şehit ateşi düştü
19.01.2017 - 15:00 | Son Güncelleme: 19.01.2017 - 15:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dicle Üniversitesi içerisinde bulunan hafriyat döküm alanında görevli çevik kuvvet polislerini taşıyan zırhlı minibüsün geçişi esnasında önceden tuzaklanmış patlayıcı maddenin infilak ettirilmesi sonucu 4 polis şehit olmuş, 1’i ağır 2 polis memuru ise yaralanmıştı.
Etiketler : nevşehir,şehit,Furkan Demir,sur,
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