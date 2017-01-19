Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır’da yaşanan terör saldırısı sonrasında ağır yaralanan polis memuru Furkan Demir Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesinde tedavi altına alınmış, ilk müdahalenin ardından ise yoğun bakıma kaldırılmıştı. 23 yaşındaki polis memuru Furkan Demir yoğun bakım ünitesinde ki yaşam mücadelesini kaybederek şehit düştü. Şehit polis memuru Furkan Demir’in Nevşehir’de yaşayan ailesi ise terör saldırısı sonrasında yaralanan oğullarının tedavi gördüğü Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesine gitmişti. Diyarbakır’da şehit düşen 23 yaşında ki polis memuru Furkan Demir’in geçtiğimiz yıl evlendiği öğrenildi.