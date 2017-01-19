Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, Van'dan yola çıkan bir TIR'ın yüklü miktarda uyuşturucu taşıdığı ihbarını aldı. Ankara-Bursa yolu üzerindeki uygulama noktasında ekipler, 35 AK 7602 plakalı TIR'ı durdurdu. TIR'da yapılan aramalarda, narkotik köpeği Alfa'nın da yardımı ile TIR’ın dorsesindeki raylı sisteme gizlenmiş 320 paket halinde 165 kilogram eroin ele geçirildi. Araçta bulunan M.K. ile E.E, gözaltına alındı. 2 şüpheli emniyetteki ifadelerinde, eroini İstanbul'a götüreceklerini belirtti. 2 şüpheli ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.