Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, rutin kontrollerinde Meriç ilçesine bağlı Adasarhanlı köyü yakınlarında durdurdukları üç ticari takside Yunanistan'a yasa dışı yollardan çıkmaya çalışan 15 Suriye uyruklu olduğunu tespit etti.

Taksilerin sürücüleri İ.K, M.A. ve Y.A.K. ifadeleri alındık sonra serbest bırakıldı. Sürücülere para cezası uygulanırken, araçlara el konuldu.

Öte yandan, Uzunköprü ilçesine bağlı Eskiköy köyünde yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isteyen 10 Afganistan uyruklu yakaladı.



Yabancı uyruklu 25 kişi işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.