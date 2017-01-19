Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Irak'tan 2 ay önce kente gelen Yasir Muvvafoğ Cabbar'ın (23) sokakta kimliği belirlenemeyen şüphelilerin silahlı saldırısı sonucunda hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri teknik takip ve incelemenin ardından şüpheli S.E. ve M.C'yi operasyonla gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Öte yandan, öldürülen Cabbar'ın üzerinde 30 bin dolar olduğu ve olay sonrası bu paranın bulunamadığı öğrenildi. Irak'tan 2 ay önce Mersin'e gelerek Kurdali Mahallesi'nde kiraladığı evde tek başına yaşayan Yasir Muvvafoğ Cabbar (23), 13 Ocak'ta sokakta uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.