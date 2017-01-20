Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla ele geçirilen araç, gereç ve malzemeler ile uyuşturucu maddelere el konulduğu belirtildi. Açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı’nca; Kocaköy ilçesi Gözebaşı köyünde uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı değerlendirilen şüpheli şahıslar ile suç delillerini ele geçirmek maksadıyla 19 Ocak 2017 Perşembe günü narko terör operasyonu kapsamında adli arama faaliyeti icra edilmiştir. Bu kapsamda; adli makamlardan alınan arama kararına istinaden 4 ev ve eklentisi ile anılan köyün mücavir alanında arama faaliyeti icra edilmiş, yapılan aramalarda araziye gömülü, gizlenmiş vaziyette 2 ton 620 kilogram toz esrar, 319 kilogram kubar esrar olmak üzere toplam 2 ton 939 kilogram uyuşturucu madde ile ’Terör nitelikli ikiz plaka kaydı’ bulunan 1 araç ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile ele geçirilen araç, gereç ve malzemeler ile uyuşturucu maddelere el konulmuş olup, gözaltına alınan 5 şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlanmıştır" denildi.