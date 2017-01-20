Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hafriyat alanında bekleyen polise yönelik düzenlenen ve 5 polisin şehit olduğu, 1 polisin yaralandığı terör saldırısı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Bismil ilçesinde yol kontrolleri sırasında bir araçta, örgütün dağ kadrosundan geldikleri belirlenen 3 kişi yakalandı.

SORGU DEVAM EDİYOR

Araçta yapılan aramalarda el bombaları, silah ve mühimmatlar ele geçirildi. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne götürülen ve detaylı inceleme yapılan N.C. Ö.O. ile İran uyruklu olduğu belirlenen 3 kişinin sorgusu devam ediyor.

ÖRGÜTÜN BOMBACISI DA İÇLERİNDE

Gözaltına alınan N.C.'nin ilk belirlemelere göre, bölgede çeşitli tarihlerde gerçekleştirilen 7 ayrı bombalı eyleme katıldığı ve örgütün bombacısı olduğu bildirildi. Polisin saldırıyla ilgili geniş kapsamlı çalışmaları devam ediyor.