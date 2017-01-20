Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2016-2017 eğitim-öğretim yılının ilk devresinin sonunda 18 milyon öğrencinin karnelerini almasının ardından yarıyıl tatili başladı. Sömestr tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyen binlerce tatilci hava ulaşımını tercih edince Atatürk Havalimanı’nda hareketlilik yaşandı. Tatilin ilk gününde dış hatlarda ve iç hatlarda okulların kapanmasıyla tatile giren öğrenciler ve aileleri yoğunluğa neden oldu.

TATİLCİLER UZUN KUYRUKLAR OLUŞTURDU

Hava ulaşımına yönelen binlerce tatilcinin Atatürk Havalimanı’na gelmesiyle birlikte bilet işlemlerinin yapıldığı kontuarlarda ve pasaport kontrol noktalarında uzun kuyruklar oluştu.

ÖĞRENCİLERDE TATİL HEYECANI

Karne hediyesi olarak ailesiyle birlikte yurtdışı tatiline giden binlerce öğrenciden biri de 5’inci sınıf öğrencisi olan Bora Malkoçoğlu oldu. Yarıyıl tatilini Uzakdoğu ülkesi Filipinler’de geçirmek üzere Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali’ne gelen Malkoçoğlu, “Çok heyecanlıyım çünkü ilk kez bu kadar uzun bir yolculuk yapacağım. Aynı zamanda ilk kez uçağa bineceğim” diyerek tatil heyecanını dile getirdi.

Velilerde de en az öğrenciler kadar tatil heyecanı vardı. Sömestr tatilini fırsat bilerek ailece tatile gittiklerini belirten baba Evren Malkoçoğlu ise, “Ailecek 15 tatilde Filipinler’e bir tatil planladık. Bir karne hediyesi oldu. Bizim için de bir hediye oldu. Benim için ilk kez bir yurt dışı tatili oldu heyecanlıyız” diye konuştu.

Anne Sevcan Malkoçoğlu da, “Ben de heyecanlıyım. Umarım yurtdışı tatilimiz güzel geçer. Hepimizin ortak kararıyla böyle bir tatil istedik. Şimdi de gerçekleştiriyoruz” dedi.

2016-2017 eğitim-öğretim yılının ikinci kanaat dönemi ise 6 Şubat tarihinde başlayacak.