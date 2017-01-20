Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsun Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğünde görev yapan Adnan Gündoğdu (46), bir ay önce kalp krizi geçirerek Atakum ilçesindeki özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı.

Evli 2 çocuk babası Adnan Gündoğdu, yapılan müdahalelere rağmen bugün vefat etti. Adnan Güngör'ün yarın Samsun Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü önünde saat 09.00'da düzenlenecek törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Çorum Mecitözü'ne gönderileceği öğrenildi.