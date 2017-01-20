Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2 . hanımlar plajı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in ilkini 2014 yılında Konyaaltı Sarısu’da açtığı Kadınlar Plajı, gelen yoğun talep üzerine Alanya ve Gazipaşa’nın buluşma noktası olan Uğrak mevkiinde de açılıyor. Yaz sezonunda kapılarını kadın ziyaretçilere açacak olan plajda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.



700 BİN LİRAYA MAL OLACAK



Alanya’nın merkezine 35 kilometre, Gazipaşa’ya ise 15 kilometre mesafede bulunan Kadınlar Plajı’nda çevre istinat duvarları tamamlandı. Son günlerdeki aşırı soğuk ve fırtına çalışmaları etkilese de plajın yaz sezonuna açılması için çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Antalya’nın en özel plajlarından biri olacak olan Kadınlar Plajı’nın çevre düzenlemesine de önümüzdeki günlerde başlanacak. Kadınlar Plajı, 700 bin liraya mal olacak.



TURİSTLERİ DE AĞIRLAYACAK



Kadınlar Plajı, Sadece Alanya ve Gazipaşa’ya değil, Gündoğmuş’a Akseki’ye ve İbradı’ya da hizmet edecek. Plaja, Antalya Sarısu’da olduğu gibi yabancı turistlerin de rağbet göstermesi bekleniyor. Kadınlar, kendilerine özel bu plajda rahatça denize girebilecek, özgürce hareket edebilecek. Antalya Büyükşehir Belediyesi, kadınların plaja rahat biçimde ulaşabilmesi Alanya ve de Gazipaşa merkezinden yarımşar saat arayla ücretsiz otobüsleri koyacak.