Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay saat 15.00 sıralarında Sakarya’nın Taraklı ilçesi Yenigün Mahallesi Yeni Camii Bulvarı’nda bulunan bir termal tesiste meydana geldi. Kadınların yüzdüğü havuz bölümünde tavanda bulunan alçıpanlar koptu. Bu sırada havuzda yüzen 6 kadın alçıpanların üstlerine düşmesi sonucu yaralandı. Meral Gümüş, Merve Ekmen, Mehtap Ekmel, Duygu Bağcu, Hatice Tetik ve Nebiye Aksal, ambulanslarla Geyve Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların yakınlarını tesisteki diğer kişiler sakinleştirdi. Hastanede tedavi altına alınan 6 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.