Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, hasta nakil işlemi yaptıktan sonda Kadirli’ye dönüş yapan özel bir hastaneye ait Buğra Bozdoğan yönetimindeki 80 KY 546 plakalı ambulans, Osmaniye-Kadirli karayolu Cevdetiye mevkiinde, tali yoldan anayola çıkan Dursun Kaya idaresindeki 01 TB 631 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle ambulans ile otomobil yolun sağ kısmında bulunan tarlaya uçtu. Kazada otomobil sürücü Dursun Kaya ile araçta yolcu olarak bulunan aynı aileden Bahar Kaya, İrem Kaya ve Kaan Kaya olay yerinde, ağır yaralanan Sinem Kaya ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada yaralanan ambulans sürücüsü Buğra Bozdoğan ile acil tıp teknisyeni Candan Şekerci kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alınırken, cenazeler de Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.