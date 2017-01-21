Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, kentte yaklaşık 1 haftadır aralıklarla devam eden yağış bugün sona erecek.

Hafta sonu yağış beklenmezken, hava sıcaklıkları yarından itibaren artmaya başlayacak. Kentte yarın ve pazar günü hava parçalı bulutlu olacak. Yarın en yüksek sıcaklığın 7 derece olması bekleniyor.

Yağışın salı akşamına kadar geri gelmesi öngörülmeyen kentte, pazartesi ve salı günü sıcaklığın 8-9 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 4

İstanbul: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı 4

Bursa: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı 5

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 11

Adana: Parçalı ve az bulutlu 16

Antalya: Parçalı bulutlu 17

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 7

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 8

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -4

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 10