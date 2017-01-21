Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Büyükdere Mahallesi Şair Sokak'taki tek katlı bir evde yalnız yaşadığı öğrenilen İbrahim Yeniyakalı (64), yakınları tarafından hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Yeniyakalı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirtilen Yeniyakalı'nın cesedi, olay yeri incelemesinin ardından, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.