Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karadere Mahallesi'nde yaşayan ve sabah uyandığında kendisini kötü hisseden Ali İhsan Canözü (59), eşi Zeynep (38) ile çocukları Onur (10) ve Osman’ı (13) uyandırdı. Eşi ve çocuklarının da aynı şikayetlerde bulunması üzerine Canözü, komşularına giderek yardım istedi. Komşularının durumu bildirmesi üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Canözü ailesi, Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Evlerindeki soba borularının delik olması nedeniyle sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirtilen ailenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.