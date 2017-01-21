Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Merkez Cahı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar bir iş yerinin camını kırarak içeri girmek isteyen hırsızlık şüphelisini fark edince polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler zanlıyı suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Adana’dan geldiği öğrenilen İdris A. (38) otogardan indikten hemen sonra gözüne kestirdiği ilk dükkana girmeye çalıştığı öğrenildi. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada bıçak, tornavida ve uyuşturucu hap ele geçirilirken yapılan GBT sorgusunda 9 ayrı suçtan poliste kaydı olduğu ortaya çıktı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.