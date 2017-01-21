Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, doğu illerinden temin edilen uyuşturucu maddeyi Gaziantep'e getirileceği bilgisini alan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, camcı aracı görünümlü araca 19 Ocak günü operasyon düzenledi. Araçta yapılan aramada, arka kısımda bulunan cam taşıma kabiniyle araç zemini arasına zulalanmış 61 kilogram kubar esrar uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Araçtaki şahısta ise M.A.K. adına düzenlenmiş 1 adet sahte sürücü belgesi bulundu. Yapılan incelemede gerçek adının H.E. olduğu anlaşılan şahsın, kasten öldürme suçundan arandığı anlaşıldı. H.E. isimli şüpheli şahıs "Kasten Öldürme", "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından adli makamlara sevk edildi