Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, altyapı çalışmaları dolayısıyla "İstiklal Caddesi'nden geçen nostaljik tramvayın seferlerine ara verilmesi" kararının ardından rayların geçtiği bölümlere bariyerler çekildi ve bölgeye iş makineleri getirildi.Ekipler, tramvay hattındaki çalışmalarını sürdürüyor.Bu arada, nostaljik tramvayın 6 ay boyunca sefer yapmayacağı da duraklara asılan ilanlarla vatandaşlara duyuruldu.