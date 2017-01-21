Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye uyruklu 27 yaşındaki İntizar M’nin, aile büyüklerinin aldığı kararla töre cinayetine kurban gittiği belirtildi.Yaklaşık bir ay önce Akçakale'nin Arıcan Mahallesinden geçen sulama kanalında temizlik çalışması yürüten görevliler, bir kadın cesediyle karşılaştı. Güvenlik güçlerinin yaptığı incelemede üzerinden kimlik çıkmayan kadının, başından tek kurşunla vurularak öldürüldüğü belirlendi. Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cesedin yapılan incelemede kadının Suriye uyruklu Akçakale'de ikamet eden İntizar M.’ye ait olduğu belirlendi.



Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

Cinayete ilişkin jandarma tarafından başlatılan soruşturmada, bölgedeki birçok vatandaşın ve ilçedeki Suriye'den gelmiş sığınmacıların bilgisine başvurdu. Bazı vatandaşların olay günü siyah renkli bir otomobili sulama kanalı çevresinde gördüklerini söylemesi üzerine, jandarmanın araştırmasını bu yönde yoğunlaştırdığı öğrenildi.



Edinilen bilgiye göre, dün itibari ile Jandarma ihbar hattını arayan bir şahıs, Suriyeli kadının öldüğü gün sulama kanalı çevresinde görülen siyah renkli otomobilin ilçe merkezindeki Fatih Sultan Mehmet Mahallesinde gizlendiğini söyledi. Harekete geçen jandarma ekipleri gittiği adreste gizlenen otomobile ulaştı ve otomobilin sahibi olduğu ortaya çıkan ölen kadının dayısı Abdulselam M., amcası Amad M., ve kardeşi Umar M.’yi gözaltına aldı.



Gözaltına alınan şüpheliler yapılan sorgulamada suçlarını itiraf etti. Şahıslar sorgularında, kardeşi Umar M. tarafından başına sıkılan tek kurşun ile öldürülen İntizar M.’nin daha sonra dayısı Abdulselam M. ve amcası Amad M. tarafından sulama kanalına atıldığı belirlendi.



Sorgulamasında suçlarını itiraf eden 3 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından güvenlik önlemleri arasında adliyeye sevk edildi. Aile meclisini toplayarak kızının infazına karar verdiği ileri sürülen baba Ahmed M.’nin aranmasına ise devam edildiği bildirildi.