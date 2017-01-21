Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Silopi Belediyesi, ilçe merkezi ve çevre köylerine tamamen arındırılmış su vermek için Karşıyaka Mahallesi ile Çimen İçme Suyu isale hattı arasına 2 bin 700 metre düktil boru hattı döşedi. İçme suyu şebekelerinde meydana gelebilecek her hangi bir zararın en düşük seviyeye düşmesi için döşenen boruların ömrü ise yüz yıla aşkın olduğu bildirildi. Döşeme işlerini yerinde inceleyen Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Ökten, içme suyu boru hattı döşeme işlemlerinin ardından ilçe merkezine en kısa zamanda tamamen arındırılmış su verileceği ve vatandaşların artık arıtılmış su ile ihtiyaçlarını gidereceğini söyledi.