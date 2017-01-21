Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AA'nın muhabirinin Ankara Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Altındağ ilçesinde 18 Ocak'ta Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Timler Amirliğine bağlı Yunus timleri, şüphe üzerine U.A'yı durdurarak üzerini aradı. Üst araması sırasında, üzerinde bir otomobil firmasına ait amblem bulunan oto anahtarlığı ekiplerin dikkatini çekti.

Ekipler, yaptıkları inceleme sonucu söz konusu cihazın anahtarlık değil anahtarlık şeklinde, 6,35 çapında iki mermi alan bir silah olduğunu tespit etti.

Anahtarlık şeklindeki tabancanın görüntüleri, Ankara Emniyeti tarafından paylaşılırken, mekanizmanın nasıl çalıştığı da anlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan U.A'nın emniyetteki sorgusu sürüyor.

İKİ NAMLULU VE ANLAŞILMIYOR

Anahtarların takılabildiği tabancanın emniyet kilidi ve iki namlusu var. Yolcunun elinde görüldüğünde, kimse tabanca olabileceğine ihtimal vermeyerek anahtarlık sanıyor.