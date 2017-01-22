Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Vedat Yümsel (18) idaresindeki 34 SB 523 plakalı otomobil, D-140 Karayolu Kuzuluk mevkisinde, Mücahit Nehir (21) yönetimindeki 54 H 0848 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, araçların sürücüleriyle Alpay A.(19), Murat Y. (19), Turgay Y. (19) ve Muharrem K. (19) yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle tek şeritten verilen trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.