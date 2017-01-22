Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez Selçuklu İlçesi Horozluhan Mahallesi'ndeki Lastikçiler Sanayi Sitesi'nde iş yeri bulunan esnaf, Cevdet Boduk'u (77), bekçi kulübesinde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Boduk'un hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından yaşlı adamın cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.