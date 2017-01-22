Alınan bilgiye göre, Şahin Aşkın (22) idaresindeki 42 AFL 71 plakalı otomobil, Ereğli-Konya karayolunun 10'uncu kilometresinde şarampole devrildi. Kazada sürücü ile 5 aylık hamile eşi Tuğba Aşkın (20) ağır yaralandı. Kazayı 5 saat sonra yoldan geçen bir sürücünün fark etmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis görevlileri ve polis çağrıldı. Ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç çiftin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.
Kazadan 5 saat sonra fark edildiler
22.01.2017 - 04:03 | Son Güncelleme: 22.01.2017 - 04:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Konya'nın Ereğli İlçesi'nde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan hamile kadınla eşi, 5 saat sonra fark edildi.
Etiketler : konya,konya kaza,trafik kazası,
440116 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/440116.aspx
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