Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Şahin Aşkın (22) idaresindeki 42 AFL 71 plakalı otomobil, Ereğli-Konya karayolunun 10'uncu kilometresinde şarampole devrildi. Kazada sürücü ile 5 aylık hamile eşi Tuğba Aşkın (20) ağır yaralandı. Kazayı 5 saat sonra yoldan geçen bir sürücünün fark etmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis görevlileri ve polis çağrıldı. Ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç çiftin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.