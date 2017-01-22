Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Deniz, kum ve güneş” denildiğinde dünyada ilk akla gelen ülkeler arasında yer alan Türkiye, Marmara’dan Ege’ye, Karadeniz’den Doğu Anadolu’ya kadar kış aylarında da zengin ve alternatif turizm imkânlarıyla dikkati çekiyor. Türkiye ve yurt dışında, kış döneminde tatil programı yapanlar, kayak için Uludağ, Palandöken, Erciyes, Kartepe ve Ilgaz gibi kayak merkezlerini, şifa için de ülkenin dört bir yanındaki termal tesisleri tercih ediyor. Hava, kara, deniz ve teleferikle ulaşımın sağlanabildiği turizm merkezleri, kış aylarındaki doğası, sunduğu imkânlarıyla yıllardır milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Kışın tatile çıkmak isteyenler için doğudan batıya, kuzeyden güneye, doğa, kayak ve termal her türlü olanak bulunuyor. Bir saat arayla sıcak su keyfi ve kayak imkânı sunan Bursa, 5 bin yıldır sularıyla şifa dağıtan Afyonkarahisar, Balıkesir Güre, İstanbulluların uğrak mekânlarından Kartepe, deniz kaplıcalarıyla ünlü Çeşme, kış tatilcilerinden yoğun ilgi görüyor. Doğa harikası Ayder Yaylası ve Uzungöl, “doğunun göz bebeği” olarak bilinen Palandöken ve Cıbıltepe ile geceleri de kayak yapılabilen Erciyes, karla örtülü doğası ve tatil imkânlarıyla tatilcilerin akınına uğruyor.