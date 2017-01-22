Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EGM, 2016’da 81 ilde 55 milyon 679 bin 958 vatandaşı, dolandırıcılara karşı bilgilendirdi. Bu kapsamda, cep telefonu abonelerine 6 kez uyarı mesajı gönderen emniyet, bir milyon 309 bin 689 broşür, 10 bin 300 afiş, 8 bin sticker ve 620 billboard aracılığıyla vatandaşları uyardı. Bunun yanı sıra operasyonlarına da devam eden polis ekipleri, geçen yıl bin 360 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 705’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. EGM, telefon dolandırıcılarına yönelik operasyonlara 2017’de ağırlık verileceğini belirtti.