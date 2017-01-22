Merkez Selçuklu İlçesi Horozluhan Mahallesi'ndeki Lastikçiler Sanayi  Sitesi'nde iş yeri bulunan esnaf, Cevdet Boduk'u (77), bekçi kulübesinde  hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Boduk'un  hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından yaşlı adamın  cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi  morguna kaldırıldı.