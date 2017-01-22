Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlhan Türk idaresindeki 54 B 4416 kamyon, Küçük Söğütlü Mahallesi Sıraköy mevkisinde Bülent Bülbül'ün kullandığı 54 BS 565 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobildeki Milican Kocasakal yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Bülbül, Ferizli Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.