Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Porsuk Çayı'nda yaklaşık 30 kilometrelik alanda yaşanan ve nedeni henüz belirlenemeyen toplu balık ölümleri, ilçe halkında paniğe neden oldu. Kıyıya 15-20 kiloluk sazan türü balıkların vurması yetkileri de harekete geçirdi. Beylikova Tarım İlçe Müdürlüğü yetkililerinin incelemek üzere numune aldıkları öğrenildi. İncelemelerin ardından balıkların ölme nedenlerinin belli olacağı belirtildi. Çaydan tuttukları balıkları yiyen vatandaşlar ise sağlıklarından endişe duymaya başladı. Çok sayıda balığın öldüğüne dikkat çeken çiftçi Cevat Özcanlı, “Porsuk Çayı'nın kenarında ölmüş balıkları görmek mümkün. Buradan balık tutup yiyenler var. Onların sağlığı da bozulabilir. Yetkililerin bu duruma biran önce tedbir almasını istiyoruz” dedi.