Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 13.30 sıralarında merkez Dicle Mahallesi’nde meydana geldi. Görgü tanıkları ve güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, evlerinin önünde oynayan E.B. (8) ve V.B. (7) adlı kardeşler yerde buldukları cismi evlerinin avlusuna getirdi. Cisim, burada çocukların elinde patladı. Patlamada iki kardeş de yaralandı. Yaralı çocuklar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocuklardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Bölgede incelemelerde bulunan polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.



ŞIRNAK VALİLİĞİNDEN 'PATLAMA' AÇIKLAMASI

Şırnak Valiliği, 2 çocuğun yaralandığı patlamaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, “İlimiz merkezinde bölücü terör örgütü mensuplarınca daha önceden döşenip gizlendiği değerlendirilen bir patlayıcının patlaması sonucu 2 çocuğumuz yaralanmıştır. Çocuklarımız hemen Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılmış ve tedavi altına alınmışlardır. Çocuklarımızın ailelerine geçmiş olsun dileklerimizle, çocuklarımıza acil şifalar diliyoruz. Konu ile ilgili inceleme başlatılmıştır” denildi.