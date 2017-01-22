Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, yol kontrolü sırasında bir kilo esrarla yakalanan iki kişi tutuklandı. Jandarma ekiplerinin kırsal bölgelerde yaptığı kontroller sırasında O.Ö. (35) ile E.A. (28) bir kilo esrar ile yakalanırken, zanlılar jandarmadaki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yol kontrolünde esrar ele geçirildi
22.01.2017 - 17:17 | Son Güncelleme: 22.01.2017 - 17:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, yol kontrolü sırasında bir kilo esrarla yakalanan iki kişi tutuklandı.
Etiketler : balıkesir,esrar,yol kontrolü,
440276 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/440276.aspx
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