Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mardin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce sigara kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında durdurulan bir araç içerisinde yapılan incelemelerde tavan kısmına saklanmış vaziyette 4 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirilmiştir. Olayla ilgisi olduğu tespit edilen 1 şüpheli şahıs gözaltına alınmış olup, işlemleri halen devam etmektedir. Savur İlçe Emniyet Amirliği'nce de uyuşturucu madde ticaretiyle mücadeleye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, satışı yapılacağı bilgisi alınması üzerine, yapılan operasyonda 10 kilo 160 gram esrar maddesi ele geçirilmiştir. Olayla ilgisi olduğu tespit edilen 2 şüpheli şahıs gözaltına alınmış olup, işlemleri halen devam etmektedir” denildi.