Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güreşlerde İl Milli Eğitim Kupasında, İzmir Armutludan Efsane Yağız Efe, Bodrumdan Kara Zindan , Büyükşehir Belediyesi Kupasına, Bodrum'dan Burakhan, Demre’den Burak Bey, Kaymakamlık Kupasına Bodrum’dan Kanka, Kumluca’dan Gayraklı, Kumluca Belediyesi Kupasına ise Aydın Bozdoğan’dan Han 1, Kumluca’dan Hünkar Bocuk isimli develer güreşti.



Kumluca Karatepe Stadında gerçekleştirilen güreşlerde konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel; “ Türk örf ve adetlerinin en güzel yaşatıldığı, bu alanda Türk Milletinin birlik ve beraberliğinin en güzel tescili ifade ediliyor. Bu topraklar bize atalarımızdan mirastan öte gelecek nesillerimizin çocuklarımızın emanetidir. Bu yüzden geleneklerimizi, kültürümüzü bu yüzden gelecek nesillerimize hep birlikte taşıyacağız. Bu ülkenin birlik beraberliğine göz diken şerefsizlere bu alandan hep birlikte cevabını vereceğiz. Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.



Güreşlere Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel,'in yanısıra Kumluca Kaymakamı Polat Kara, Kumluca belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, Demre Belediye Başkanı Süleyman Topcu, MHP Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy, Ak Parti Kumluca İlçe Başkanı Arif Yavuzer, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Aslan, AESOB Başkanı Adlıhan Dere, daire amirleri ve yaklaşık 10 Bin kadar güreş sever katıldı.