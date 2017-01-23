Alınan bilgiye göre, Yakup Ertaş (80) yönetimindeki 16 LJ 094 plakalı otomobil, Simav-Harmancık karayolunun 32. kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, sürücünün eşi Hatice Ertaş (78) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü Yakup Ertaş, 112 Acil Servis ekiplerince Simav Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kütahya'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü
23.01.2017 - 01:52 | Son Güncelleme: 23.01.2017 - 01:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kütahya'nın Simav ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Etiketler : kütahya,kaza,trafik kazası,
440352 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/440352.aspx
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