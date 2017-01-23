Alınan bilgiye göre, Yakup Ertaş (80) yönetimindeki 16 LJ 094 plakalı otomobil, Simav-Harmancık karayolunun 32. kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, sürücünün eşi Hatice Ertaş (78) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü Yakup Ertaş, 112 Acil Servis ekiplerince Simav Devlet Hastanesine kaldırıldı.