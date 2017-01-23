Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pamukkale ilçesi Kocadere Mahallesi'nde ikamet eden 64 yaşındaki Fatma Kuzu, ocak ayı başında kutsal toprakları ziyaret için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın organizasyonuyla umreye gitti.

Göğüs kanseri teşhisiyle 5 yıl önce tedavi gördüğü öğrenilen Kuzu, Mekke'de rahatsızlandı. Kral Faysal Hastanesi'nde tedavi altına alınan Kuzu'nun durumunun ağırlaşması üzerine Denizli'deki ailesine haber verildi.

Kuzu'nun ailesi tedavinin Türkiye'de devam etmesi için girişimlerde bulundu. Konunun eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı AK Parti Denizli Milletvekili Sema Ramazanoğlu'na bildirilmesi üzerine Kuzu, Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçağı ile Cidde Havalimanı'ndan Çardak Havalimanı'na getirildi.

Kuzu, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

'Allah devletimizden razı olsun'

Fatma Kuzu'nun eşi Hasan Kuzu (74), eşinin 2 Ocak'ta umreye gittiğini belirterek, umrede iken 16 Ocak'ta hastalandığını ve yoğun bakıma alındığını belirtti.

Yoğun bakımda olduğu için çıkmasına izin vermediklerini dile getiren Kuzu, "Ben çaresiz kaldım. Koyunların kuzularını kaybettiği gibi. Fakat Sema Hanım'dan Allah bin kere razı olsun, o yetişti imdadımıza. Bakanlıklarla görüştü, bizimle ilgilendi. Allah devletimizden razı olsun." dedi.

Fatma Kuzu'nun kızı Arzu Tarımer ise "Rahatsızlanan ve yoğun bakımda olan annemi Türkiye'ye getirmek için milletvekilimiz Sema Ramazanoğlu'nu aradık yardım istedik. Özellikle kendisiyle bizzat görüştüm. 4-5 gündür diyalog halindeyiz. Özel uçakla annemin buraya sevkini sağladı. Bir vatandaş olarak bize bütün ilgiyi alakayı fazlasıyla gösterdiler. Devletimizden Allah razı olsun." diye konuştu.