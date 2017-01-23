Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fazla kilolar, kadın-erkek herkes için problem. Bu durum, sağlık problemi olsa da, büyük çoğunluğumuz ‘iyi görünmek’ ve ‘iyi hissetmek’ için ‘fit’ olmak istiyoruz. “Doktorum kilo vermelisin dedi, 40 kilom gitti” diyen pek az da “Eşim şişmansın dedi, boşadı” diyenler, sevdiği uğruna kilo verenler, adının başına “şişman” sıfatı getirildiği için bıçak altına yatmaya karar verenler... Kiloları yüzünden iş bulamayanlar, hatta işinden olanlar da öyle çok ki... Hayatımızın her alanını olumsuz etkileyen bu kilolardan kurtulmak için çeşitli yöntemler var mutlaka. Bugünkü konumuz ise ince görünmenin sırları. Hem kadın hem erkekler için. Erkeklerin tercihlerine dikkat ederek nasıl daha ‘fit’ görünebileceklerini İmaj ve Stil Danışmanı Burçak Ilıman anlatırken, kadınlara tavsiyeyi Kayra Marka Müdiresi Meral Doğan verdi. Hızlı moda markası Koton’un yaptırdığı bir araştırmada erkeğin giyim alışverişinin yüzde 30’unu kadınların yaptığı da gerçek olduğuna göre, kadınlara hem kendileri, hem eş, baba ve çocuklarının giyim alışverişini yaparken yol göstermek, erkeklere de “aman dikkat” demek istedik...

En sık yapılan yanlışlar

Giydiğimiz kıyafet ne kadar güzel ve modaya uygun olursa olsun, kişisel bakıma özen gösterilmemişse bütün uğraş boşa gidiyor, imaj yerle bir oluyor. Mevsime uygun olmayan ağır baharat ve pudra kokan parfüm de imajı olumsuz etkiliyor. Sadece moda diye kullandığımız, birinde gördüğümüz için almak istediğimiz bir kıyafeti almak da özellikle iş dünyasında itibar zedeleyen bir tutum.

Renkler stil için belirleyici

Tarzınızı göstermek, sıkıcı olmaktan uzak olmak istiyorsanız aynı rengin farklı tonlarını deneyin. Açık mavi gömlek ve mavi kot gibi. Dikkat çekmek için kontrast renkler kullanılabilir. Yeşil kazak, kiremit rengi pantolon gibi. Erkekler için taba ve bebe mavisi, hâkî ve gök mavisi, bej ve lacivert gibi kombinasyonlar deneyebilirsiniz. En sık tercih edilen beyaz gömlek-siyah pantolon ikilisinden biraz uzaklaşmak, düz beyaz tişört, kareli gömlek ve siyah jean üçlüsünü kullanabilirsiniz.

FazlalıklarI gizlemek için Neler yapmalı

Kalın bulduğunuz bölgeyi kapatın

Kadın için en ideali, vücudun en dar yerine oturan daha sonra genişleyen elbise modeli. Saklamak ya da ince görünmesini istediğiniz bölgeleri kapatmak için her zaman kurtarıcı olacaktır. Elbise üzerinde büyük parçalar hâlinde kumaş yerine daha çok dikiş, vücudu daha şekilli gösterecektir.

Göbekli erkeklere dar kesim olmaz

Erkekler göbeği gizlemek istiyorsa dar kesimden uzak durmalı. Mümkün olduğunca polo yaka tişörtlerle biraz daha zayıf görünmek mümkün. Spor gömlek ve kot gömlek tercih edilebilir. Gömleğin içine giyilen tişörtler ile derinlik sağlanıp zayıf görünebilirsiniz.

Üst parçanın daha koyu olması gerek

Aynı renk kombinler her zaman daha ince gösterir ama seçtiğiniz kıyafet iki parçadan oluşuyorsa üst parçanın koyu olmasına dikkat etmelisiniz. Yine tek renk ve vücudu sarmayan kıyafetler de ince görünmek için iyi bir tercih olur.

Kemer, ayakkabı ve saat kayışı

Erkeklere kemer ve ayakkabıda siyah ve kahverengi tavsiye ediyoruz. Çünkü diğer renkleri kombinlemek biraz zor ama klasik siyah ayakkabıyı çok parlak olmaması şartıyla siyah rugan kemerle tamamlayabilirsiniz. Saat tutkunuz varsa mutlaka siyah ayakkabı ve kemere asla kahverengi kayışlı bir saatle tamamlamayın. Aynı renk şart.

Klasik ve önde ütü çizgisi olan pantolon

Kilolu hanımların pantolon seçiminde önde ütü çizgisi olan klasik kesimleri tercih etmesi daha doğru olur. Eğer orantısız vücut hatlarına sahipseniz hareketli motifleri, çizgileri, desenleri üst parçalarda tutun. Böylece eşit orantılı görünümü sağlayabilirsiniz.

Çorap, ayakkabı ile uyumlu olmalı

Çorapta en önemli kural renk uyumu. Pantolon ve ayakkabınızın rengiyle uyumlu olmalı. Hata yapmamak için koyu tonları tercih edin. Koyu renk pantolonları siyah, çizgili çoraplarla tamamlayın. Beyaz çorapları klasik pantolon ve kösele ayakkabıyla giymeyin. Beyaz çoraplar spor kıyafetler için uygundur.

Kısa boyluysanız tek renk giyinin

En çok yapılan hatalardan biri, kiloları gizlemek için daha büyük bedene yönelmektir. Bu, olduğunuzdan daha ‘iri’ görünmenize sebep olur. Paçaların fazla bol olması fazla kilolu, dar olması orantısızlığı ortaya çıkarır. Kısa boylu erkekler çizgili takım elbise tercih edebilir. Uzun ceketlerden kaçınmak gerek. Tek renk giyinmek olduğunuzdan uzun gösterir. Pantolon ve gömlek aynı renk ya da yakın tonlarda tercih edilebilir. Burada da yukarıdan aşağı çizgili tercihi iyi olacaktır.

Ekose gömleğe ekose kravat

Kravatla gömleğin uyumu şıklığın şartıdır. Çizgili ve klasik küçük desenli modelleri tercih ederseniz hata yapmazsınız. Kravatla gömleği birbiriyle uyumlu renklerden seçin. Ekose gömleği ekose veya desenli kravatla tamamlamayın. Kravatı, gömleğin birkaç ton koyusu kravatla tamamlamak gerek.

Takım elbiseler koyu renkli olmalı

Kilolu erkeklerin takım elbise seçimi koyu renkten yana olmalı. Dikey çizgili kıyafetleri tercih etmek, sizi olduğunuzdan zayıf ve uzun boylu gösterir. Kanvas pantolon

ve önden iliklenebilen bir hırka spor giyimde kullanılabilir.

Ayakta iken düğmeler kapalı tutulup, mendik kullanılmalı. Pantolonların pilisiz olanı, ceketin arkadan yırtmaçlısı tercih edilmeli.

Lüks marka ürün almak çok iyi geliyor

Bütün insanlar daha iyi yaşamak, refah seviyesini yükseltmek ister. Bu durum sadece varlıklı olanları kapsamıyor. Gelir seviyesi düşük olanlar da, gelir seviyesinin üzerinde bir ürüne sahip olduklarında kendilerini iyi hissediyor. Dünya genelinde faaliyet gösteren Nielsen’in yaptığı araştırmada, ‘premium’ tabir edilen lüks ürünlerin mutluluğu artırdığını ortaya koyuyor. “Lüks ürün satın almak iyi geliyor” diyenlerin oranı, Avrupa’da yüzde 39’lardayken, Türkiye’de bu oran yüzde 55’i buluyor. İşte araştırmadan çıkan bazı sonuçlar:

¥ Pek çok tüketici, ihtiyacını karşılamaktan öte, ürünün kendisini nasıl hissettirdiğini düşünerek satın alıyor. Atıştırmalıkta bile.

¥ Lüks ürünlerin fiyatı, tüketinin tercihini etkilemiyor. Önemli olan kalite ve görüntü.

¥ Dünya genelinde üstün stil ve tasarımı ‘pemium’ olarak görenlerin oranı yüzde 38 iken Türkiye’de bu oran yüzde 43’lere kadar yükseliyor.

Lüks ürün alarak iyi hissedenler

Asya/Pasifik’te %55

Avrupa’da %29

Afrika/Orta Doğu’da %48

Latin Amerika’da %28

Kuzey Amerika’da %36

Türkiye’de %55