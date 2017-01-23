Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza Gölyaka ilçesi Köprübaşı Ömer Efendi Köyü kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Gölyaka’dan kent merkezi istikametine gitmekte olan B. K. idaresinde ki 81 AU 077 plakalı araç ile Gölyaka istikametine gitmekte olan S.B. idaresinde ki 81 BR 191 plakalı araç şerit ihlali sonucunda Köprübaşı Ömer Efendi Köyü sapağında kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile araç sürücüsü B.K. ile araçta yolcu olarak bulunan M. T. K. ve H. K. yaralandı. Yaralılara ilk müdahale 112 Acil Servis ekiplerince yapılarak Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldılar. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.