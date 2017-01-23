Kaza Gölyaka ilçesi Köprübaşı Ömer Efendi Köyü kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Gölyaka’dan kent merkezi istikametine gitmekte olan B. K. idaresinde ki 81 AU 077 plakalı araç ile Gölyaka istikametine gitmekte olan S.B. idaresinde ki 81 BR 191 plakalı araç şerit ihlali sonucunda Köprübaşı Ömer Efendi Köyü sapağında kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile araç sürücüsü B.K. ile araçta yolcu olarak bulunan M. T. K. ve H. K. yaralandı. Yaralılara ilk müdahale 112 Acil Servis ekiplerince yapılarak Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldılar. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.
Arabalar kafa kafaya çarpıştı,3 kişi yaralandı
23.01.2017 - 11:51 | Son Güncelleme: 23.01.2017 - 11:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Düzce’nin Gölyaka ilçesi Köprübaşı Ömer Efendi Köyü sapağında meydana gelen kazada 2 araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Etiketler : Düzce,Köprübaşı Ömer Efendi Köyü,kaza,
440489 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/440489.aspx
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