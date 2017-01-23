Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, cumartesi günü Yıldırım'a bağlı Arabayatağı Mahallesi'nde meydana geldi. Kadir Cengiz'in (52) evde olduğu sırada sobadan yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, 112 ve itfaiye ekipleri geldi. Yapılan kontrollerde içeride baygın halde bulunan Kadir Cengiz, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Kadir Cengiz kurtarılamadı. Şahsın cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, yangınla alakalı tahkikat sürüyor.