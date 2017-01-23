Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 11 Ocak 2017 günü bir kargo firmasına ait aktarım merkezine ‘Alfa’ isimli dedektör köpeğiyle birlikte arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Göndericisi S.A. olan, alıcısı ise İstanbul ilinden İ.Ö. olan isimli şahsa göndermiş olduğu valiz içerisinde zula yapılmış vaziyette toplam 3 kilo 300 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan İ.Ö. isimli şüpheli şahıs ise çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı” denildi.
Van’da uyuşturucu operasyonu
23.01.2017 - 13:36 | Son Güncelleme: 23.01.2017 - 13:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 3 kilo 200 gram eroin ele geçirildi.
Etiketler : van,uyuşturucu,
440522 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/440522.aspx
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