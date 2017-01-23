Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 11 Ocak 2017 günü bir kargo firmasına ait aktarım merkezine ‘Alfa’ isimli dedektör köpeğiyle birlikte arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Göndericisi S.A. olan, alıcısı ise İstanbul ilinden İ.Ö. olan isimli şahsa göndermiş olduğu valiz içerisinde zula yapılmış vaziyette toplam 3 kilo 300 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan İ.Ö. isimli şüpheli şahıs ise çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı” denildi.