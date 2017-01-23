Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gaziantep'te iki kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, önceki gün Deniz Mahallesinde çıkan silahlı kavgada Savaş Dahan ile Ökkeş Avcı'nın öldürülmesinin ardından soruşturma başlattı. Ekipler, yapılan incelemelerin ardından olayın şüphelileri olduğu iddia edilen M.A.A. ile kardeşi A.A'yı Mimar Sinan Mahallesindeki evlerinin önünde yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelilerin evinde yapılan aramada, 2 tabanca ve bu tabancalara ait mermiler ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüphelinin ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Gaziantep'te önceki gün alacak meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada, Savaş Dahan ile Ökkeş Avcı, hayatını kaybetmiş, şüpheliler ise olay yerinden kaçmıştı.