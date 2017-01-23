Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Esentepe mahallesinde dün gecenin soğuk olması nedeni ile sobaya kömür atan bir ailenin 5 ferdi karbonmonoksit gazından etkilendi. Gaza maruz kalanlar arasından 3 yaşındaki ikiz kardeşlerin de olduğu öğrenilirken adrese sevk edilen sağlık ekipleri tarafından 5 kişilik aile hastaneye sevk edildi. Karbonmonoksit gazından etkilenen 5 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.