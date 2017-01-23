Edinilen bilgiye göre, Esentepe mahallesinde dün gecenin soğuk olması nedeni ile sobaya kömür atan bir ailenin 5 ferdi karbonmonoksit gazından etkilendi. Gaza maruz kalanlar arasından 3 yaşındaki ikiz kardeşlerin de olduğu öğrenilirken adrese sevk edilen sağlık ekipleri tarafından 5 kişilik aile hastaneye sevk edildi. Karbonmonoksit gazından etkilenen 5 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Trabzon'da 5 kişi soba gazından zehirlendi
23.01.2017 - 14:27 | Son Güncelleme: 23.01.2017 - 14:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Trabzon’un Ortahisar ilçesinde 5 kişi karbonmonoksit gazından zehirlenmeleri üzerine hastaneye kaldırıldı.
Etiketler : trabzon,zehirlendi,soba gazı,
440549 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/440549.aspx
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