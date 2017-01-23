Tekirdağ'da sokak satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, Marmara Ereğlisi ilçesinde sokak satıcılarına yönelik operasyonda 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden G.K, M.K, G.K, M.K, H.K, Y.D. H.Ö, G.Ö. ve N.Ç, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, S.K. ve O.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tekirdağ'daki uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı
23.01.2017 - 15:13 | Son Güncelleme: 23.01.2017 - 15:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sokak satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u tutuklandı
Etiketler : tekirdağ,uyuşturucu operasyonu,tutuklandı,
440569 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/440569.aspx
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