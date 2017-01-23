Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgilere göre, İzmir’in Kiraz ilçesi Taşlıyatak Mahallesi'nde imamlık yapan Turan B., evine su getirmek için kazdırdığı kanala dolan yağmur sularını tahliye etmek için kanala girdi. Kanala girdiği sırada kayan toprağın altında kaldı. Turan B.’nin 2 metre derinliğindeki kanalda toprak altında kaldığını gören arkadaşları ve kepçe operatörü talihsiz adamı kurtarmak için çaba gösterdi ancak kurtaramadı. Evli ve bir çocuk babası Turan B.’nin tüm uyarılara rağmen kanala girdiği iddia edilirken, Turan B.’nin cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemenin ardından Kiraz’da toprağa verildi.