Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emniyet müdürü Ak, şehit ve gazi çocuklarının güzel bir hafta sonu geçirmesi ve stres atması, kar görmeyen çocukların da kar görmesi için etkinlik düzenledi. Ak, sabah saatlerinde Pozantı'nın Gülek bölgesine gitmek üzere Uğur Mumcu Meydanı'na gelen şehit ve gazi çocuklarını uğurlamaya geldi. Ak, çocuklarla tek tek ilgilenip onları severek kar etkinliğine uğurladı.



"Çocuklar karda gönüllerince eğlendi"

Şehit ve gazi çocuklarına kar etkiliğinde Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nden sorumlu emniyet müdür yardımcısı, şube müdürü ve polis memurları eşlik etti. Otobüslerle Gülek'e gelen çocuklar karda gönüllerince eğlendi. Şehit ve gazi çocukları önce karda kayma keyfi yaşadı, daha sonra kar topu oynadı. Küçük çocuklar ise ya polis ablalarıyla ya da ağabeyleriyle karda kayma keyfini çıkardı. Çocuklar kardan adam yapmayı da ihmal etmedi. Çocuklar arasında karda ip çekme ve torbayla koşma yarışması da düzenledi.



"2 yıl önce şehit olan babam kara getirmişti"

Adana'da 20 Mayıs 2016'da Gülbahçesi Mahallesi'nde evrak dağıtırken şehit edilen polis memuru Yılmaz Bozkurt'un oğlu Mustafa Bozkurt da kar etkinliğine katıldı. Bozkurt, karı en son şehit babası ile iki yıl önce geldiğinde gördüğünü, daha sonra ise gelemediğini, bugün çok eğlendiğini söyledi. Diğer şehit ve gazi çocukları da kar etkinliği sayesinde çok güzel bir gün geçirdiklerini, bu tür etkinliklerin devam etmesini temenni ettiklerini ifade etti.