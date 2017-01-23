Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Acı olay Aydın Efeler İlçesi Ovaeymir Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre; bir süre önce kötü alışkanlıkları olan bir gruba takılan M.T. geçen hafta arkadaşlarının ‘Bir kereden bir şey olmaz' ısrarı ile uyuşturucu aldı. Olaydan sonra komaya giren genç, yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Durumu kötü olan M.T. hastanenin yoğun bakım servisinde 5 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Hayatının baharında uyuşturucu yüzünden hayatını kaybeden M.T. kılınan cenaze namazının ardından Ovaeymir Mezarlığı'nda topağa verilirken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



ARKADAŞ SEÇİMİNE DİKKAT ETSİNLER

M.T.'nin saygılı ve efendi bir kişiliği olduğu belirten yakınları olayı öğrenince çok şaşırdıklarını belirterek tüm ailelerin çocukların arkadaş çevresine dikkat etmesini istediler. İsminin açıklanması istemeyen gencin M.C.K. isimli yakını, “Maalesef tertemiz çocuklar bir heves uğruna ölüyor. M.T. çevresinde sevilen efendi bir gençti. Arkadaş kurbanı oldu. Bir süre önce arkadaşlık kurduğu grup ‘Bir kereden bir şey olmaz' diye uyuşturucu vermişler. Fenalaşınca yakınları hastaneye kaldırmış. Aklımıza bile gelmeyen olay başımıza geldi. Bizim başımıza gelen bu acı olayı başkaları yaşamasın. Ne olur belli bir yaşa gelmiş olsa da herkes çocuğunun ve yakınlarının arkadaşlık kurduğu kişi ve grupları dikkat etsin” diye konuştu.