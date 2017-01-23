Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve terör örgütünün kırsal alanı ile şehir yapılanması arasında bağlantıyı kuran işbirlikçi yapılanmanın deşifre edilmesi, Doğubayazıt Belediyesince belediye kaynaklarının örgüte aktarılması ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin yakalanmasına yönelik 23 Ocak 2017 günü sabah saatlerinde Doğubayazıt ilçesi, İstanbul ve Şanlıurfa illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, “Gerçekleştirilen operasyon sonucu Doğubayazıt Belediye Başkanı M.R.Ö., Doğubayazıt Belediyesi sözde eş başkanı D.T., belediye meclis üyeleri B.Ö., G.Ö., M.Ş., M.A.D., B.Ç., M.E., B.E., Z.A.K., N.Ö., M.A., H.K. ve Doğubayazıt Belediyesi Yazı İşleri Müdürü M.E.A. isimli 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgüte ait dokümanlar, 1 adet sözde serhat eyalet komutanlığına yazılı doküman, sözde örgütü simgeleyen bez parçası, dijital materyaller, FETÖ/PDY’ye ait çok sayıda kitap, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ve tabancalara ait fişekler ele geçirilmiştir" denildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.